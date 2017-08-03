Эксперты советуют москвичам не торопиться с покупкой арбузов

Также следует внимательно относиться к выбору ягоды: обращать внимание на цвет и целостность корки, состояние усика и характерный звук при постукивании.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что урожай арбузов в Астраханской области, которая славится этой ягодой, в этом году снижаться не будет, несмотря на прохладную погоду весной и в начале лета. Вместе с тем уборка урожая арбузов из-за погоды сдвинулась на 10 дней и стартовала 10 июля. В целом планируется собрать 240 тысяч тонн бахчевой продукции, как и в прошлом году. В российскую столицу арбузы привозят из Астраханской, Саратовской, Волгоградской областей, регионов Северного Кавказа, республик Закавказья и Средней Азии.

Самые сладкие и вкусные арбузы — южные. Для того чтобы арбуз был сладким, набрал сахар, необходимо солнце. Однако многое зависит и от правильно подобранных гибридов арбузов. Денис Морозов Директор научно-испытательного Центра «Агробиотехнология»

По его словам, в Москве в основном едят арбузы селекции 50-х годов с уровнем сахара 6−8%. «К сожалению, очень мало сельхозпроизводителей используют современные гибриды, выход сахара в которых не меньше 11,5%, у которых тонкая кожура, мало семечек, у мякоти оттенки разных ароматов», — отметил он.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов призвал москвичей повременить с открытием сезона бахчевых.

Из-за затяжных дождей и прохладной весны на юге России созревание всех культур отодвинулось на пару недель как минимум. Поэтому в этом году арбузы в начале августа ранние, как правило, те, которые накачены нитратами для быстрого созревания. Арбузы, которые созрели естественным путем, появятся после 10 августа, тогда риски отравления будут значительно ниже. Сергей Коршунов Председатель правления Союза органического земледелия

Уловки фермеров

По его мнению, некоторые недобросовестные производители прибегают к таким уловкам, как обработка еще не созревших ягод азотными удобрениями, которые содержат нитраты, чтобы быстрее открыть сезон продажи арбузов. В результате рост бахчевых идет ускоренными темпами и арбузы очень быстро набирают вес и объем.

Арбузы относятся к продуктам с максимальным риском отравления нитратами, из-за того что они вбирают в себя до 97% влаги, а вместе с ней и всего, чем их обрабатывали. Для ускоренного роста часть производителей арбузов используют азотные удобрения. Азот в них содержится в виде нитратов, которые и попадают в арбуз. Сергей Коршунов Председатель правления Союза органического земледелия

Накапливаясь в организме, такие вещества могут вызвать хроническую интоксикацию и стать причиной частых болезней, раздражительности, бессонницы.

Заведующий лабораторией бахчевых и луковых культур ВНИИ риса, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Лазько пояснил, что при выращивании арбузов «нитратные удобрения могут применяться в период активного роста, в начале вегетации, для того чтобы сформировать мощную вегетативную массу».

Морозов подчеркнул, что в России существуют технологии выращивания экологически безопасных арбузов с использованием современных научно обоснованных методов биологизации, без пестицидов и нитратов.

Но только отдельные производители их используют. Массовое производство, к сожалению, до сих пор с большим количеством химии, построенное на извлечении максимальной прибыли. А безопасность продукции для людей уходит на второй план. Денис Морозов Директор научно-испытательного Центра «Агробиотехнология»

В категорию риска также попадают арбузы, которые продаются вдоль автодорог: ягоды могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Такие места для продажи выбирают неслучайно, на трассах всегда наблюдается нескончаемый поток потенциальных покупателей на личных автомобилях.

В Роспотребнадзоре напомнили, что по правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусок на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Выбор арбуза

В институте считают, что отличить накаченный нитратами арбуз от нормального по внешнему виду практически невозможно. Помочь в выборе безопасного плода могут специальные измерительные приборы, определяющие содержание нитратов в овощах и фруктах. Если нитратомера под рукой нет, покупатель может потребовать у продавца документ о проведения контроля качества.

Читайте также В Москве появятся почти 300 развалов с арбузами и дынями

По словам Коршунова, вся продукция, попадающая на прилавки, проходит сертификацию на наличие нитратов, без соответствующей справки торговля запрещена.

Самый надежный способ быть уверенными, что перед вами продукт, в который не добавляли ГМО, нитраты, пестициды — покупать сертифицированный органический арбуз. Наличие органического сертификата — это юридическая гарантия экологической чистоты продукта, она подразумевает контроль процесса производства на всех этапах — от семян до транспортировки и хранения. Сергей Коршунов Председатель правления Союза органического земледелия

«Проверяется весь жизненный цикл, а не конечный продукт, как в обычном производстве, на предприятие выезжает инспектор сертифицирующей организации и лично все проверяет», — пояснил он.

Признаки вкусного и спелого арбуза

Лазько уточнил, что спелый арбуз выбирают на поле при уборке по высохшему усику и прилистнику в месте крепления плодоножки. «С поля несозревшие плоды, как правило, не собирают, так как бахчевые не дозревают при хранении», — сказал он.

В Роспотребнадзоре советуют приобретать крупные плоды с целостным покровом. Цвет корки должен быть ярким и контрастным, обязательно наличие желтого пятна на боку — этим местом арбуз зрел на земле под солнцем. Спелая ягода обязательно покрыта твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый.

Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус. Роспотребнадзор