В Крыму снимают комедийный фильм о каникулах президента
Пока глава государства общается с народом на полуострове, в Кремле обосновывается его двойник.
Пока глава государства общается с народом на полуострове, в Кремле обосновывается его двойник.
В Крыму создатели фильма «Горько!» и «Самый лучший день» снимают полнометражную комедию «Каникулы Президента». Это картина о том, как президент России решил устроить себе тихий отпуск по маршруту
— Устав от рутины, президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом, — говорят на съемочной площадке. — Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик
В фильме президента ждет длинный маршрут: Москва — Троицк — Коломна — Тула — Липецкая область — Воронеж — Богучар — Станица Старочеркасская —
Планируется, что фильм выйдет в январе 2018 года.
АКТЕРСКИЙ СОСТАВ.
Актерский состав:
Дмитрий Грачев — Президент.
Гоша Куценко — Президент в гриме.
Олег Васильков — Валера, Президент в гриме.
Настасья Самбурская — Телохранитель Даша.
Дмитрий Дибров — Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?».
Анна Цуканова — Зина.
Евгений Сидихин — Генерал ФСО.