В Крыму снимают комедийный фильм о каникулах президента

В Крыму создатели фильма «Горько!» и «Самый лучший день» снимают полнометражную комедию «Каникулы Президента». Это картина о том, как президент России решил устроить себе тихий отпуск по маршруту Москва-Крым. Путешествуя на машине инкогнито, он знакомится с жизнью простых граждан, а тем временем на его месте в Кремле обосновывается его двойник.

— Устав от рутины, президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом, — говорят на съемочной площадке. — Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории.