Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Трамп впервые высказался о введенных им новых санкциях против РФ
Как создать экологичный интерьер при минимуме средств
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Эксперт: после санкций США война в Украине перейдет в другую фазу
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Отпуск с дымком
12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму снимают комедийный фильм о каникулах президента

Пока глава государства общается с народом на полуострове, в Кремле обосновывается его двойник.

В Крыму создатели фильма «Горько!» и «Самый лучший день» снимают полнометражную комедию «Каникулы Президента». Это картина о том, как президент России решил устроить себе тихий отпуск по маршруту Москва-Крым. Путешествуя на машине инкогнито, он знакомится с жизнью простых граждан, а тем временем на его месте в Кремле обосновывается его двойник.

— Устав от рутины, президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом, — говорят на съемочной площадке. — Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории.

В фильме президента ждет длинный маршрут: Москва — Троицк — Коломна — Тула — Липецкая область — Воронеж — Богучар — Станица Старочеркасская — Ростов-на-Дону — Ейск — Краснодар — Славянск-на-Кубани — Керчь — Симферополь — Бахчисарай — Ялта.

Планируется, что фильм выйдет в январе 2018 года.

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ.

Актерский состав:

Дмитрий Грачев — Президент.

Гоша Куценко — Президент в гриме.

Олег Васильков — Валера, Президент в гриме.

Настасья Самбурская — Телохранитель Даша.

Дмитрий Дибров — Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?».

Анна Цуканова — Зина.

Евгений Сидихин — Генерал ФСО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
Володин рассказал, что делает депутата счастливым
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине сообщили, что Саакашвили не сможет выехать из США
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь