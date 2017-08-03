Дети с ментальными нарушениями встретились с игроками «Крыльев Советов»

На встречу приехали 20 семей, которые объединяет общественная организация «Самарские солнышки». Синдром Дауна — хромосомная патология, которая не лечится. Деткам тяжело адаптироваться в обществе, им требуется повышенное внимание. Самарские родители ребят с синдромом Дауна создали общественную организацию, чтобы помогать друг другу.

«Спорт на пользу всем, — уверен председатель областной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей “Самарские солнышки” В. Т. Ковальчук. — В том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. Нам хочется жить обычной жизнью: ездить в отпуск, ходить на праздники, смотреть футбольные матчи. Мы очень рады, что нас пригласили сегодня на это мероприятие. Понаблюдать за тренировкой было интересно и детям, и взрослым».

По инициативе депутатов Самарской городской думы встречи с футболистами команды «Крылья Советов» проходят четвертый год подряд.

«Детям с синдромом Дауна нужны яркие эмоции и впечатления, — говорит депутат Самарской городской думы, папа особого ребенка А. П. Чернышев. — Это очень важно для их развития. Сегодня многие ребята впервые увидели игроков вблизи. Смогли узнать, как футболисты готовятся к матчам. И, конечно, приобщиться к спорту».

Всем гостям футбольный клуб «Крылья Советов» подарил абонементы на домашние игры этого сезона. Каждый особенный ребенок сможет прийти на матчи вместе с сопровождающим.

Галина Андриянова, председатель Самарской городской думы: