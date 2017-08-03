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13:06 (мск), источник: НИА Самара

12 августа во всех районах Самары отметят День физкультурника

В следующую субботу, 12 августа, в различных субъектах РФ будет праздноваться всероссийский День физкультурника, который традиционно отмечается с 1939 года.

Источник: Reuters

В Самаре в этом году он пройдет в новом формате: помимо центрального мероприятия на второй очереди набережной Волги площадки будут организованы на территории 9 внутригородских районов города.

На набережной Волги предусмотрено проведение многочисленных соревнований, работа спортивных площадок по пляжным видам спорта, настольному теннису, гимнастике, мини-гольфу, бадминтону, уличным танцам, экстремальным видам спорта, кинологическому спорту, скалолазанию, автомодельному и авиамодельному спорту, единоборствам, ГТО. Также будут организованы развлекательная программа, показательные выступления, мастер-классы, выставки, конкурсы, специальные площадки для детей.

Торжественная церемония открытия состоится в 11:00.

(Чкаловский спуск набережной реки Волги).

В этом году впервые мероприятия в рамках Дня физкультурника состоятся на территории 9 внутригородских районов г. о. Самара. В каждом из них подготовлена собственная программа празднования, включающая выступления творческих коллективов, соревнования для всех желающих, семейные и детские старты, эстафеты, конкурсы, мастер — классы.

Подробная программа Дня физкультурника будет опубликована в ближайшее время.

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