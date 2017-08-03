12 августа во всех районах Самары отметят День физкультурника
В следующую субботу, 12 августа, в различных субъектах РФ будет праздноваться всероссийский День физкультурника, который традиционно отмечается с 1939 года.
В следующую субботу, 12 августа, в различных субъектах РФ будет праздноваться всероссийский День физкультурника, который традиционно отмечается с 1939 года.
В Самаре в этом году он пройдет в новом формате: помимо центрального мероприятия на второй очереди набережной Волги площадки будут организованы на территории 9 внутригородских районов города.
На набережной Волги предусмотрено проведение многочисленных соревнований, работа спортивных площадок по пляжным видам спорта, настольному теннису, гимнастике,
Торжественная церемония открытия состоится в 11:00.
(Чкаловский спуск набережной реки Волги).
В этом году впервые мероприятия в рамках Дня физкультурника состоятся на территории 9 внутригородских районов г. о. Самара. В каждом из них подготовлена собственная программа празднования, включающая выступления творческих коллективов, соревнования для всех желающих, семейные и детские старты, эстафеты, конкурсы, мастер — классы.
Подробная программа Дня физкультурника будет опубликована в ближайшее время.