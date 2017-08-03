Жители Воронежской области стали реже болеть гепатитом В и С

Источник: РИА "Воронеж"

Заболеваемость вирусными гепатитами В и С снизилась на 22,8% и 13,9% соответственно по сравнению с 2016 годом. Вспышки и случаи групповой заболеваемости в регионе в 2017 году не регистрировались, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в четверг, 3 августа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусными гепатитами инфицированы сотни миллионов жителей мира. Существует семь типов вирусных гепатитов — они обозначаются латинскими буквами последовательно от A до G. Заболевание может передаваться половым путем, через биологические жидкости больного человека, иногда заражение происходит от матери к ребенку или при переливании крови. Самый опасный — гепатит С, который в хронической форме (она развивается у 70−80% больных) может привести к циррозу и раку печени. Сочетание гепатита С с другими формами гепатита грозит летальным исходом. Наиболее распространен гепатит А — он развивается до 50 дней с момента заражения и по симптомам напоминает грипп. Этот вид гепатита обычно не требует активного лечения, выздоровление происходит спонтанно.