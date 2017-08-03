Жители Воронежской области стали реже болеть гепатитом В и С
Заболеваемость снизилась за год на 23% и 14% соответственно.
Заболеваемость снизилась за год на 23% и 14% соответственно.
Заболеваемость вирусными гепатитами В и С снизилась на 22,8% и 13,9% соответственно по сравнению с 2016 годом. Вспышки и случаи групповой заболеваемости в регионе в 2017 году не регистрировались, сообщила
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусными гепатитами инфицированы сотни миллионов жителей мира. Существует семь типов вирусных гепатитов — они обозначаются латинскими буквами последовательно от A до G. Заболевание может передаваться половым путем, через биологические жидкости больного человека, иногда заражение происходит от матери к ребенку или при переливании крови. Самый опасный — гепатит С, который в хронической форме (она развивается у 70−80% больных) может привести к циррозу и раку печени. Сочетание гепатита С с другими формами гепатита грозит летальным исходом. Наиболее распространен гепатит А — он развивается до 50 дней с момента заражения и по симптомам напоминает грипп. Этот вид гепатита обычно не требует активного лечения, выздоровление происходит спонтанно.
Основные симптомы вирусного гепатита — желтуха, боль в правом подреберье. Могут быть и другие симптомы — тошнота, рвота, появление сыпи. Чтобы поставить диагноз, требуется анализ крови и мочи, в сложных случаях — биопсия печени. Вакцинация помогает предотвратить только заражение гепатитами А и В. В целях профилактики заражения следует мыть руки после возвращения с улицы и перед едой, не пить некипяченую воду, ополаскивать кипятком сырые фрукты и овощи, не есть в подозрительных местах и пользоваться средствами контрацепции. Нельзя использовать чужие зубные щетки, бритвы, шприцы и ножницы.