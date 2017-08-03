Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Минфин в августе увеличит закупку валюты в 600 раз
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14День Воздушно-десантных войск—2017
12:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области стали реже болеть гепатитом В и С

Заболеваемость снизилась за год на 23% и 14% соответственно.

Источник: РИА "Воронеж"

Заболеваемость вирусными гепатитами В и С снизилась на 22,8% и 13,9% соответственно по сравнению с 2016 годом. Вспышки и случаи групповой заболеваемости в регионе в 2017 году не регистрировались, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в четверг, 3 августа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусными гепатитами инфицированы сотни миллионов жителей мира. Существует семь типов вирусных гепатитов — они обозначаются латинскими буквами последовательно от A до G. Заболевание может передаваться половым путем, через биологические жидкости больного человека, иногда заражение происходит от матери к ребенку или при переливании крови. Самый опасный — гепатит С, который в хронической форме (она развивается у 70−80% больных) может привести к циррозу и раку печени. Сочетание гепатита С с другими формами гепатита грозит летальным исходом. Наиболее распространен гепатит А — он развивается до 50 дней с момента заражения и по симптомам напоминает грипп. Этот вид гепатита обычно не требует активного лечения, выздоровление происходит спонтанно.

Основные симптомы вирусного гепатита — желтуха, боль в правом подреберье. Могут быть и другие симптомы — тошнота, рвота, появление сыпи. Чтобы поставить диагноз, требуется анализ крови и мочи, в сложных случаях — биопсия печени. Вакцинация помогает предотвратить только заражение гепатитами А и В. В целях профилактики заражения следует мыть руки после возвращения с улицы и перед едой, не пить некипяченую воду, ополаскивать кипятком сырые фрукты и овощи, не есть в подозрительных местах и пользоваться средствами контрацепции. Нельзя использовать чужие зубные щетки, бритвы, шприцы и ножницы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Володин рассказал, что является источником счастья для депутата
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь