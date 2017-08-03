Мост Унгурь-Бронница: на чем сэкономят граждане Молдовы и Украины
Каковы преимущества открытия моста «Унгурь-Бронница» рассказали Sputnik Молдова в Пограничной полиции республики.
Каковы преимущества открытия моста «Унгурь-Бронница» рассказали Sputnik Молдова в Пограничной полиции республики.
КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В августе этого года откроется автомобильное движение через мост «Унгурь-Бронница» на совместной
В Пограничной полиции Молдовы Sputnik заявили, что после завершения строительства пункт пропуска «Унгурь-Бронница» будет открыт для международного автомобильного сообщения с круглосуточным режимом работы.
Пешеходный мост
Как отметили в
«Расширение деятельности пункта пропуска “Унгурь — Бронница” имеет ряд преимуществ как для граждан, проживающих в приграничных районах Республики Молдова и Украины, так и для всех лиц и транспортных средств, пересекающих
Каковы преимущества
Прежде всего, как пояснили в структуре, открытие международного автомобильного сообщения в данном пункте пропуска, существенно разгрузит трафик в соседнем пункте пропуска «Отаки — Могилев Подольск».
«Так же, автомобильное сообщение расширит возможности выбора более удобного и короткого пути следования для лиц, пересекающих границу, что повысит комфорт и уменьшит время пересечения госграницы в других пунктах пропуска, расположенных на совместной границе», — подчеркнули в ведомстве.
Как ранее заявляли в Минэкономики республики, эксперты