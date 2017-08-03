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13:29 (мск), источник: Sputnik.md

Мост Унгурь-Бронница: на чем сэкономят граждане Молдовы и Украины

Каковы преимущества открытия моста «Унгурь-Бронница» рассказали Sputnik Молдова в Пограничной полиции республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В августе этого года откроется автомобильное движение через мост «Унгурь-Бронница» на совместной молдавско-украинской границе. Это следует из ранее озвученных заявлений в ходе встречи молдавского премьера Павла Филипа и украинского президента Петра Порошенко.

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В Пограничной полиции Молдовы Sputnik заявили, что после завершения строительства пункт пропуска «Унгурь-Бронница» будет открыт для международного автомобильного сообщения с круглосуточным режимом работы.

Пешеходный мост

Как отметили в пресс-службе Погранполиции Молдовы, из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры пункта пропуска «Унгурь — Бронница», подъездных путей, как на территории нашей республики, так и на территории Украины, по взаимной договоренности данный пункт пропуска был открыт для работы в режиме местного пешеходного пересечения границы гражданами сторон из приграничного района. Договоренность о создании условий для открытия автомобильного сообщения через мост в данном пункте пропуска достигнута правительствами двух стран.

«Расширение деятельности пункта пропуска “Унгурь — Бронница” имеет ряд преимуществ как для граждан, проживающих в приграничных районах Республики Молдова и Украины, так и для всех лиц и транспортных средств, пересекающих молдавско-украинскую госграницу на этом участке», — отметили в Погранполиции.

Каковы преимущества

Прежде всего, как пояснили в структуре, открытие международного автомобильного сообщения в данном пункте пропуска, существенно разгрузит трафик в соседнем пункте пропуска «Отаки — Могилев Подольск».

«Так же, автомобильное сообщение расширит возможности выбора более удобного и короткого пути следования для лиц, пересекающих границу, что повысит комфорт и уменьшит время пересечения госграницы в других пунктах пропуска, расположенных на совместной границе», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее заявляли в Минэкономики республики, эксперты молдавско-украинской рабочей группы по транспорту констатировали, что мост уже готов к открытию для эксплуатации для автомобилей и автобусов.

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