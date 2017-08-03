Южнокорейская актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии

Актриса утверждает, что режиссер оскорблял ее на съемках фильма, который вышел на экраны в 2013 году. Кроме того, он ударил ее по лицу, а также заставлял сниматься в сценах, на которые она не давала согласия. Других подробностей не сообщается, но агентство подчеркивает, что центральная прокуратура подтвердила получение жалобы.