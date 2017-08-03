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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Южнокорейская актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Актриса в Южной Корее, имя которой не называется, обвинила знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука в том, что он оскорблял ее на съемках, а также ударил по лицу, сообщило агентство Ренхап.

Источник: РИА Новости

Ким Ки Дук является самым известным корейским режиссером. Его фильмы были удостоены наград на фестивалях в Берлине, Венеции и Канне.

Актриса утверждает, что режиссер оскорблял ее на съемках фильма, который вышел на экраны в 2013 году. Кроме того, он ударил ее по лицу, а также заставлял сниматься в сценах, на которые она не давала согласия. Других подробностей не сообщается, но агентство подчеркивает, что центральная прокуратура подтвердила получение жалобы.

В 2013 году на экраны вышел фильм Ким Ки Дука по собственному сценарию — «Мебиус». По сюжету картины жена, желающая отомстить мужу за измену, наносит увечья их сыну-подростку. Роль героини фильма исполнила актриса Ли Ын У.

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