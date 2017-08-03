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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Фиолетовый Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai оценили в 730 тысяч долларов

В Великобритании на продажу выставили автомобиль Lamborghini Diablo 1996 года выпуска из клипа группы Jamiroquai на песню Cosmic Girl. Об этом сообщает The Motor Authority. Стоимость машины оценили в 730 тысяч долларов.

Изначально в съемках были задействованы два автомобиля, один из них разбили. А второй, который сейчас выставлен на продажу, во время работы лишился лобового стекла: его пришлось восстанавливать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобили Lamborghini Diablo выпускались с 1990 по 2001 год. Машина присутствует во многих компьютерных видеоиграх, например, в играх серий Need for Speed, Gran Turismo и Forza Motorsport.

Jamiroquai — британская джаз-фанк группа. За свою карьеру группа, которую возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей, выпустила 9 альбомов, проданных тиражом более 30 миллионов копий, получила множество музыкальных наград, включая «Грэмми» и 4 награды MTV.

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