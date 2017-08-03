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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В ДГТУ назвали самые востребованные профессии в Ростовской области

Согласно данным исследования, проведенного специалистами ДГТУ, самыми востребованными профессиями в Ростовской области стали инженер-конструктор, художник-декоратор и врач скорой помощи, об этом сообщает пресс-служба вуза.

В исследованиях приняли участие более 1,2 тыс. компаний и 300 образовательных организаций Дона. На портале размещены данные о текущем состоянии рынка труда и прогнозы с учетом технологического развития и перспективных требований к работникам в самых различных отраслях. Кроме того, содержится информация о дефиците или избытке профессий в регионе или районах области, средней заработной плате, необходимых знаниях и умениях по специальности.

Ежегодная дополнительная потребность в кадрах в целом по экономике Ростовской области составит 65 — 68 тысяч человек. К 2025 году из 65 тысяч или 76% ежегодной потребности в кадрах будет связано с выходом работников на пенсию. Новые инвестиционные проекты и развитие действующих предприятий обеспечат 24% или 15,6 тысяч человек в год от общей потребности в кадрах.

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