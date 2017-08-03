В ДГТУ назвали самые востребованные профессии в Ростовской области

В исследованиях приняли участие более 1,2 тыс. компаний и 300 образовательных организаций Дона. На портале размещены данные о текущем состоянии рынка труда и прогнозы с учетом технологического развития и перспективных требований к работникам в самых различных отраслях. Кроме того, содержится информация о дефиците или избытке профессий в регионе или районах области, средней заработной плате, необходимых знаниях и умениях по специальности.

Ежегодная дополнительная потребность в кадрах в целом по экономике Ростовской области составит 65 — 68 тысяч человек. К 2025 году из 65 тысяч или 76% ежегодной потребности в кадрах будет связано с выходом работников на пенсию. Новые инвестиционные проекты и развитие действующих предприятий обеспечат 24% или 15,6 тысяч человек в год от общей потребности в кадрах.