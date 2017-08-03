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13:24 (мск), источник: Actualitati.md

Результаты исследований: Молдоване пьют катастрофически мало воды

По данным исследований XPLANE среднестатистический молдаванин в день употребляет всего 1 литр воды, а некоторые и того меньше — поллитра.

Источник: Actualitati.md

Около 80% населения пьют воду, только в случае жажды. Среди респондентов встретились и те, кто на протяжении нескольких дней может не пить обычную воду, а отдает предпочтение чаям и сокам. Примерно 40% опрошенных не берут с собой воду.

Также, по данным опроса, более половины респондентов, а именно — 70% знают, что с утра полезно выпивать стакан воды, но лишь 35% на самом деле так поступают.

Наибольшее потребление воды отмечается в сельских местностях и у людей со средним доходом.

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