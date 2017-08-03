Результаты исследований: Молдоване пьют катастрофически мало воды
По данным исследований XPLANE среднестатистический молдаванин в день употребляет всего 1 литр воды, а некоторые и того меньше — поллитра.
По данным исследований XPLANE среднестатистический молдаванин в день употребляет всего 1 литр воды, а некоторые и того меньше — поллитра.
Около 80% населения пьют воду, только в случае жажды. Среди респондентов встретились и те, кто на протяжении нескольких дней может не пить обычную воду, а отдает предпочтение чаям и сокам. Примерно 40% опрошенных не берут с собой воду.
Наибольшее потребление воды отмечается в сельских местностях и у людей со средним доходом.