Горячая линия открыта для родителей детей, отравившихся в лагере на Байкале

Как сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба управления, для своевременного консультирования потребителей по порядку предъявления претензий и судебной защите нарушенных прав в связи с ситуацией в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» действует телефон — 8−800−35−000−15 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии сообщала, что среди детей, которые отдыхали в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» в местности Лемасово около села Посольское на берегу Байкала, зафиксированы случаи острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. С симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Как уточнили «Байкал Инфо» в территориальном центре медицины катастроф в Бурятии, 53 человека среди госпитализированных являются жителями других регионов, и т. ч. Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев и др.