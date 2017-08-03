Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14День Воздушно-десантных войск—2017
12:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Парковка у воронежского пляжа «Боровое» вновь стала платной

Бесплатный въезд на стоянку действовал до начала сезона.

Источник: Вести - Воронеж

Парковка у воронежского пляжа «Боровое» вновь стала платной, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в администрации пляжа в четверг, 3 августа. Бесплатный въезд на стоянку действовал до начала купального сезона.

По словам руководства пляжа, парковка у пляжа в летний сезон была платной с 90-х годов, однако ежегодно находятся те, кто этим недоволен.

— Мы за свой счет благоустроили стоянку, разровняли территорию и засыпали ее 30-сантиметровым слоем щебня. Постоянно следим там за чистотой и порядком. Документы на участок и парковку у нас есть. Но все равно почти каждый день кто-то представляется администрацией, прокуратурой или полицией, при этом не показывая никаких документов, удостоверяющих личность. Кроме того, если раньше парковка стоила 150 рублей, то сейчас — 100, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» представители администрации пляжа.

«Вести-Воронеж» уточняет информацию о правах на участок в пресс-службе мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Смертельная прогулка: в Абхазии разбился самолет с россиянами
Свадьба внука Пугачевой: Пресняков женился на соседке по даче
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Володин рассказал, что является источником счастья для депутата
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь