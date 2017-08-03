Парковка у воронежского пляжа «Боровое» вновь стала платной
Бесплатный въезд на стоянку действовал до начала сезона.
Бесплатный въезд на стоянку действовал до начала сезона.
Парковка у воронежского пляжа «Боровое» вновь стала платной, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в администрации пляжа в четверг, 3 августа. Бесплатный въезд на стоянку действовал до начала купального сезона.
По словам руководства пляжа, парковка у пляжа в летний сезон была платной с 90-х годов, однако ежегодно находятся те, кто этим недоволен.
— Мы за свой счет благоустроили стоянку, разровняли территорию и засыпали ее 30-сантиметровым слоем щебня. Постоянно следим там за чистотой и порядком. Документы на участок и парковку у нас есть. Но все равно почти каждый день
«Вести-Воронеж» уточняет информацию о правах на участок в