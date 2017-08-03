Парковка у воронежского пляжа «Боровое» вновь стала платной

По словам руководства пляжа, парковка у пляжа в летний сезон была платной с 90-х годов, однако ежегодно находятся те, кто этим недоволен.

— Мы за свой счет благоустроили стоянку, разровняли территорию и засыпали ее 30-сантиметровым слоем щебня. Постоянно следим там за чистотой и порядком. Документы на участок и парковку у нас есть. Но все равно почти каждый день кто-то представляется администрацией, прокуратурой или полицией, при этом не показывая никаких документов, удостоверяющих личность. Кроме того, если раньше парковка стоила 150 рублей, то сейчас — 100, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» представители администрации пляжа.