Рок-субботник «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде 6 августа
Во время проведения
Во время проведения
В сообщении говорится, что мероприятие проходит при поддержке администрации и Думы Нижнего Новгорода. Он станет завершающим этапом международного фестиваля «Рок чистой воды-2017», стартующего 5 августа на площади Минина и Пожарского.
«Внимание к экологии — оборотная сторона медали под названием “Рок чистой воды”. С 1980-х годов, когда российские музыканты впервые выступили под этой шапкой, экологические темы постоянно переводились ими на концертах на язык музыки. Фестиваль возрождает эти традиции в сотрудничестве с администрацией Нижнего Новгорода, городской Думой и ОНФ. И задача организаторов — сделать это движение настоящей полноводной рекой “Рока чистой воды” с ощутимыми результатами», — отметила
Личное участие в экологической акции примет заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов. Во время проведения
«Любой нормальный
С ним солидарны и другие музыканты. «Забывая об экологии, мы усложняем жизнь своим детям. Человек, плюющий на проблемы экологии — это человек, плюющий на своих собственных детей», — уверен Павел Пиковский.
Принять участие в субботнике могут все желающие.
Сбор участников — в 11:00, место встречи — автостоянка напротив парка Победы. Там будет установлена сцена, на которой выступят участники
Окончание субботника — в 17.00.