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13:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Рок-субботник «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде 6 августа

Во время проведения рок-субботника с акустическими программами выступят нижегородские и московские музыканты.

Рок-субботник «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде на Гребном канале 6 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что мероприятие проходит при поддержке администрации и Думы Нижнего Новгорода. Он станет завершающим этапом международного фестиваля «Рок чистой воды-2017», стартующего 5 августа на площади Минина и Пожарского.

«Внимание к экологии — оборотная сторона медали под названием “Рок чистой воды”. С 1980-х годов, когда российские музыканты впервые выступили под этой шапкой, экологические темы постоянно переводились ими на концертах на язык музыки. Фестиваль возрождает эти традиции в сотрудничестве с администрацией Нижнего Новгорода, городской Думой и ОНФ. И задача организаторов — сделать это движение настоящей полноводной рекой “Рока чистой воды” с ощутимыми результатами», — отметила пресс-атташе фестиваля Светлана Кукина.

Личное участие в экологической акции примет заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов. Во время проведения рок-субботника с акустическими программами выступят нижегородские и московские музыканты Владимир Иордан, Павел Пиковский, Вадим Демидов, Дмитрий Смирнов и /"Последний приют" и другие.

«Любой нормальный рок-музыкант — в первую очередь, гражданин своей страны. Он в меру своих сил пытается изменить мир вокруг себя к лучшему», — объяснил свое желание принять участие в субботнике Дмитрий Смирнов.

С ним солидарны и другие музыканты. «Забывая об экологии, мы усложняем жизнь своим детям. Человек, плюющий на проблемы экологии — это человек, плюющий на своих собственных детей», — уверен Павел Пиковский.

Принять участие в субботнике могут все желающие.

Сбор участников — в 11:00, место встречи — автостоянка напротив парка Победы. Там будет установлена сцена, на которой выступят участники рок-фестиваля. Начало концертной программы в 12:00. На уборку мусора отведено два часа: с 13:00 до 15:00. Перчатки, мешки и другой инвентарь выдадут на месте.

Окончание субботника — в 17.00.

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