Расставшаяся с пенсионером молодая москвичка похитила его таксу

«В [полицию] обратился 67-летний житель столицы с заявлением о краже таксы. Придя в свою квартиру, расположенную на улице Паустовского, он обнаружил, что стекло балконной двери разбито. Из квартиры пропала собака», — говорится в сообщении.

Потерпевший рассказал, что раньше общался с 26-летней женщиной, а потом «прервал с ней контакт». Пенсионер заподозрил, что именно она причастна к хищению. Вскоре подозревая была задержана; в настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту преступления возбуждено дело по статье 158 УК РФ («Кража»).