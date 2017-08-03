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12:55 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Зону субтропиков могут создать на Москворецкой набережной в центре столицы

Зону субтропиков могут создать на Москворецкой набережной в центре столицы. Об этом на презентации концепции развития комплекса зданий на Москворецкой набережной «Инвестиции в историю» сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Один из вариантов развития проекта (концепции развития комплекса зданий на Москворецкой набережной — прим. Агентства “Москва”), предлагаемых инвестору, — создание зоны субтропиков как продолжение парка “Зарядье”. В центре столицы могут появиться субтропики, если инвестор примет этот вариант концепции. Пешеходный маршрут через территорию свяжет “Зарядье” с Бульварным кольцом», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что вариант с субтропическим озеленением будет перекликаться с аналогичным в парке «Зарядье», что позволит создать из двух объектов цельное общественное пространство.

Кроме того, по его словам, Москомархитектура составит список всех технических зданий, построенных в советское время и пригодных для сноса.

Ранее в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике сообщили, что комплекс зданий на Москворецкой набережной (Китайгородский проезд, д. 9/5) выставлен на аукцион. После продажи его территория станет открытой для посетителей. Кроме того, инвестор должен сохранить исторический облик всех объектов.

Комплекс расположен на территории 11 га и включает в себя 33 здания, девять из которых являются объектами культурного наследия, а пять — ценными градоформируюшими объектами. Среди них — Воспитательный дом, построенный по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII века. Торги по проекту состоятся 27 октября, начальная цена лота — 8,6 млрд руб.

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