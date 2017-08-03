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13:04 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске найден опасный вредитель в горшечных растениях

Сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области задержали поступившие в один из крупных гипермаркетов горшечные растения.

Растения предназначались для продажи в гипермаркете областного центра, но оказались заражены опасным вредителем.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора, в адрес ООО «Бауцентр Рус» филиал «Сибирский» от поставщика из Московской области пришли партии хризантемы Зембла (12 штук) и фикуса Бенджамина микс (24 штуки). Происхождение этих растений — Нидерланды.

Сотрудники отдела фитосанитарного контроля провели стандартные карантинные мероприятия и обнаружили, что цветы заражены опасным вредителем — это западный (или калифорнийский) цветочный трипс. Он признан одним из наиболее опас­ных вредителей овощных, декоративных и цветочных культур защищённого грунта.

Калифорнийский трипс распространён в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии. На территории Российской Федерации трипс обнаружен в начале 90-х годов в Санкт- Петербурге. Сейчас он, к сожалению, интенсивно распространяется по теп­личным хозяйствам страны.

Этот вредитель повреждает очень многие культуры: хлопчатник, огурцы, лук, землянику, персики, розы, хризантемы, цикламены и др., то есть может из дома быть перенесён на огород, сады и т. д. Листья растений, плоды и цветы, поражённые трипсом, отмирают и опадают, что может привести не только к снижению урожая, но и к полной его гибели.

Для предотвращения распространения опасного карантинного вредителя на территории региона руководителю гипермаркета выдано предписание о немедленном уничтожении заражённой партии горшечных растений в присутствии должностных лиц управления Россельхознадзора по Омской области.

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