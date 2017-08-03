Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет свой отпуск в Крыму и на Волге
3 августа.
3 августа.
«Обязательно Волга, обязательно Саратов — и Крым. Крым — это то место, которое не только дает возможность купаться в солнце и в море, но это — наша земля, и она вся вот просто напитана историей», — сказал В. Володин на форуме «Территория смыслов на Клязьме» в четверг, отвечая на вопрос о том, где он намерен провести отпуск.
Парламентарий подчеркнул, что каждый раз, когда приезжает в Крым, устраивает себе культурную программу и старается ближе познакомиться с историческими и природными достопримечательностями полуострова.
На Волге В. Володин намерен не только отдохнуть, но и встретиться с избирателями. Он пояснил, что не любит пассивный отдых, и потому намерен совместить отпуск с общением с гражданами.
«Хотя отпусков у политиков не бывает», — добавил В. Володин.
Ранее председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко также заявила, что намерена отдохнуть, в том числе, и в Крыму.