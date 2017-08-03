В Кировском районе Волгограда до 4 августа отключили холодную воду
Жители Кировского района Волгограда остались без холодной воды до 08:30 4 августа в связи с подключением к водопроводным сетям обновленного участка водовода.
Жители Кировского района Волгограда остались без холодной воды до 08:30 4 августа в связи с подключением к водопроводным сетям обновленного участка водовода.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», подача воды ограничена по следующим адресам:
На время проведения ремонтных работ подрядчик организует подвоз воды в социальные, детские учреждения и в жилые зоны.