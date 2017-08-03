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13:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Кировском районе Волгограда до 4 августа отключили холодную воду

Жители Кировского района Волгограда остались без холодной воды до 08:30 4 августа в связи с подключением к водопроводным сетям обновленного участка водовода.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», подача воды ограничена по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 127а, 121 (УПК), 120, 122;
  • ул. Терновая, 110−138;
  • ул. Никитина, 2, 89−115, 119б;
  • ул. К. Минина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
  • ул. 64-ой Армии, 24.

На время проведения ремонтных работ подрядчик организует подвоз воды в социальные, детские учреждения и в жилые зоны.

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