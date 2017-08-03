Родители волгоградских школьников могут задать вопрос главе Минобрнауки
Накануне начала нового учебного года — 30 августа — министр образования и науки РФ Ольга Васильева проведет общероссийское родительское собрание.
Накануне начала нового учебного года — 30 августа — министр образования и науки РФ Ольга Васильева проведет общероссийское родительское собрание.
Оно пройдет с участием родителей, педагогов и общественных активистов в формате видеоконференции, за которой можно будет наблюдать онлайн на сайте Минобрнауки РФ.
Общероссийское родительское собрание предполагает прямые включения из регионов. Задать вопрос можно уже сейчас: на сайте Минобрнауки РФ отрыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание».
Общероссийское родительское собрание — это возможность получить обратную связь, узнать подробности о нововведениях, услышать разные мнения относительно перспективы школьного образования и оценить эффективность реализуемых проектов.