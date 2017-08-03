Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Трамп впервые высказался о введенных им новых санкциях против РФ
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Украина: паспорт РФ по упрощенной схеме – это наглость Кремля
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Данко раскрыл обман нового шоу Первого канала - СМИ
В Киеве о желающих паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Землетрясение в Эгейском море
17:40 (мск), источник: РИАЦ

Родители волгоградских школьников могут задать вопрос главе Минобрнауки

Накануне начала нового учебного года — 30 августа — министр образования и науки РФ Ольга Васильева проведет общероссийское родительское собрание.

Оно пройдет с участием родителей, педагогов и общественных активистов в формате видеоконференции, за которой можно будет наблюдать онлайн на сайте Минобрнауки РФ.

Общероссийское родительское собрание предполагает прямые включения из регионов. Задать вопрос можно уже сейчас: на сайте Минобрнауки РФ отрыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание».

Общероссийское родительское собрание — это возможность получить обратную связь, узнать подробности о нововведениях, услышать разные мнения относительно перспективы школьного образования и оценить эффективность реализуемых проектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Волгоградской области расширилась господдержка экспортно-ориентированных предприятий
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
В Абхазии обнародовали список пострадавших при взрывах россиян
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
Boeing Dreamliner нарисовал в небе Boeing Dreamliner
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь