Источник: НТА-Приволжье

Памятник преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому откроется в Макарьеве Нижегородской области, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

В сообщении говорится, что 7 августа по окончании Божественной литургии в день памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского в Свято-Троицком Макарьево-Желтоводском монастыре (пос. Макарьево, Лысковский р-н) состоится открытие памятника преподобному Макарию Желтоводскому — основателю и покровителю Свято-Троицкого монастыря, ставшего символом Лысковского района.

Решение о возведении памятника было принято по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана и администрации Лысковского района в 2015 г. Работы по проекту и исполнению памятника выполнил заслуженный скульптор России Владимир Нагорнов.

Памятник установлен на берегу реки Волги с северо-западной стороны от обители.

Преподобный Макарий изображен в традиционных схимнических одеждах поддерживающим одной рукой большой крест, а в другой держащим свиток с изречением апостола Иакова «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2:26).