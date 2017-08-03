Памятник преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому откроется в Макарьеве Нижегородской области
Памятник установлен на берегу реки Волги.
Памятник установлен на берегу реки Волги.
Памятник преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому откроется в Макарьеве Нижегородской области, сообщает
В сообщении говорится, что 7 августа по окончании Божественной литургии в день памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского в
Решение о возведении памятника было принято по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана и администрации Лысковского района в 2015 г. Работы по проекту и исполнению памятника выполнил заслуженный скульптор России Владимир Нагорнов.
Памятник установлен на берегу реки Волги с
Преподобный Макарий изображен в традиционных схимнических одеждах поддерживающим одной рукой большой крест, а в другой держащим свиток с изречением апостола Иакова «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2:26).
Средства на памятник собирали через вклады благотворителей, а также в храмах Лысковской епархии были установлены ящики для пожертвований на строительство памятника.