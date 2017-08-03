В Петербурге открыли первую официальную экскурсию по крышам
Желающим подняться на смотровую площадку выдают каски.
Желающим подняться на смотровую площадку выдают каски.
Полюбоваться красотами Петербурга, забравшись на крышу исторического здания, — мечта любого туриста. Только вот в основном такие хождения по кровле нелегальны.
Как сообщили в Городском
Но предприниматели, организующие первую официальную экскурсию, полностью отреставрировали свою «смотровую площадку»: заделали дыры и сколы бетоном, проложили дорожки, огородив их поручнями безопасности. К тому же, поднимаясь на высоту 8-этажного дома, туристам приходится надеть каски, которые выдаются еще внизу.
Сверху открывается прекрасный вид на Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, Петропавловскую крепость. Для удобства есть бинокли.
К слову, в ходе экскурсии можно не только посмотреть на Петербург сверху, но и узнать много интересного о городе, его крышах и легендах.