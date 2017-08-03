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13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге открыли первую официальную экскурсию по крышам

Желающим подняться на смотровую площадку выдают каски.

Источник: РИА "Новости"

Полюбоваться красотами Петербурга, забравшись на крышу исторического здания, — мечта любого туриста. Только вот в основном такие хождения по кровле нелегальны.

Как сообщили в Городском туристско-информационном бюро, в Петербурге все-таки есть одна крыша, подняться на которую ради обзора можно официально. Это крыша Екимовского дома на Лиговском, 65. Здание 1913 года за сотню лет поистрепалось.

Но предприниматели, организующие первую официальную экскурсию, полностью отреставрировали свою «смотровую площадку»: заделали дыры и сколы бетоном, проложили дорожки, огородив их поручнями безопасности. К тому же, поднимаясь на высоту 8-этажного дома, туристам приходится надеть каски, которые выдаются еще внизу.

Сверху открывается прекрасный вид на Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, Петропавловскую крепость. Для удобства есть бинокли.
Городское туристско-информационное бюро

К слову, в ходе экскурсии можно не только посмотреть на Петербург сверху, но и узнать много интересного о городе, его крышах и легендах.

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