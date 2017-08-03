В Волгограде выпустят транспортные карты «Волна» для слабовидящих и незрячих пассажиров

Макет специальной карты специалисты разработали с учетом рекомендаций членов Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. В настоящее время первая партия особых льготных карт «Волна» находится в печати.
На карты для незрячих пассажиров при помощи шрифта Брайля нанесут словосочетание «Транспортная карта «Волна». Это позволит слабовидящим гражданам быстро идентифицировать электронную карту, предназначенную для оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, среди подобных пластиковых карт. Для того чтобы сделать максимально удобным использование специальных карт «Волна» гражданами с ограниченными возможностями здоровья, при разработке макета были учтены рекомендации общества слепых. В частности, обсуждались такие тонкости, как постановка различных дополнительных символов и расстояние между точками, образующими буквы и слова.
— При нанесении на карту текста шрифтом Брайля оптимально отказаться от постановки символа заглавной буквы, — поделилась член Волгоградской региональной организации ВОС Вера Ревунова. — Наиболее удобный для прочтения пробел между словами равен пропуску одного символа, а межстрочный интервал — 5 миллиметрам.
Льготные транспортные карты «Волна» с надписями шрифтом Брайля пассажиры смогут получить в волгоградских отделениях Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.