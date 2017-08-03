В Волгограде выпустят транспортные карты «Волна» для слабовидящих и незрячих пассажиров

На карты для незрячих пассажиров при помощи шрифта Брайля нанесут словосочетание «Транспортная карта «Волна». Это позволит слабовидящим гражданам быстро идентифицировать электронную карту, предназначенную для оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, среди подобных пластиковых карт. Для того чтобы сделать максимально удобным использование специальных карт «Волна» гражданами с ограниченными возможностями здоровья, при разработке макета были учтены рекомендации общества слепых. В частности, обсуждались такие тонкости, как постановка различных дополнительных символов и расстояние между точками, образующими буквы и слова.