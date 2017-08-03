В Самаре проведут мероприятие «С днем рождения, светофор!»

Праздник отмечается не только сотрудниками ГИБДД и работниками образовательных учреждений и активистами общественных организаций, это еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения, и в первую очередь — детям, о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения, так как ценой самой незначительной ошибки на проезжей части может стать жизнь человека.