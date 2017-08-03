В Самаре проведут мероприятие «С днем рождения, светофор!»
5 августа в России отмечается Международный день Светофора.
5 августа в России отмечается Международный день Светофора.
Праздник отмечается не только сотрудниками ГИБДД и работниками образовательных учреждений и активистами общественных организаций, это еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения, и в первую очередь — детям, о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения, так как ценой самой незначительной ошибки на проезжей части может стать жизнь человека.
В преддверии дня рождения светофора, 4 августа в 12:00 на «Самарском Арбате» — ул. Ленинградской в районе памятника Дяде Степе сотрудники Госавтоинспекции города проведут профилактическое мероприятие «С Днем рождения, светофор!», в ходе которого все желающие смогут принять участие в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дорогах, а также в