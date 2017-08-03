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13:40 (мск), источник: Actualitati.md

В пригороде Кишинева будет прекращена подача воды

По сообщениям АО Apă-Canal Chișinău на некоторых улицах города Гидигич в пятницу, 4 августа, будет остановлена подача воды.

Источник: Actualitati.md

Причиной тому является выполнение ряда запланированных работ компанией Gas Natural Fenosa.

Так, с 10.00 до 17.00 воды не будет по улицам: А. Матеевич, Пэчий, В. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Л. Деляну, В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, M. Витязул, Какзакулуй, Вэличика Омулуй, Штефан чел Маре, Б. П. Хашдеу, Дечебал, 9 Мая, Пушкина, Гагарина, И. Крянгэ, М. Эминеску, Шербан и И. Некулче.

Подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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