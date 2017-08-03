В пригороде Кишинева будет прекращена подача воды
По сообщениям АО Apă-Canal Chișinău на некоторых улицах города Гидигич в пятницу, 4 августа, будет остановлена подача воды.
По сообщениям АО Apă-Canal Chișinău на некоторых улицах города Гидигич в пятницу, 4 августа, будет остановлена подача воды.
Причиной тому является выполнение ряда запланированных работ компанией Gas Natural Fenosa.
Так, с 10.00 до 17.00 воды не будет по улицам: А. Матеевич, Пэчий, В. Костин, Нукарилор, Миорица,
Подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.