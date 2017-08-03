В пригороде Кишинева будет прекращена подача воды

Так, с 10.00 до 17.00 воды не будет по улицам: А. Матеевич, Пэчий, В. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Л. Деляну, В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, M. Витязул, Какзакулуй, Вэличика Омулуй, Штефан чел Маре, Б. П. Хашдеу, Дечебал, 9 Мая, Пушкина, Гагарина, И. Крянгэ, М. Эминеску, Шербан и И. Некулче.