Казанцы назвали своих детей Камилла, Карим, Тимур, Раделия, Соломон, Рем, Герман
(Город Казань KZN.RU, 3 августа). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 448 малышей: 221 мальчика и 227 девочек.
(Город Казань KZN.RU, 3 августа). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 448 малышей: 221 мальчика и 227 девочек.
Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 48 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 900 граммов, а максимальный — 4880 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Камилла, Карим, Тимур, Матвей, Софья, Данияр, Полина, Виктория. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Нил, Минтимер, Раделия, Соломон, Борис, Рем, Герман, Маркус, Рада.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 418 пар. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 20. Возраст самого взрослого жениха недели — 60 лет, самой взрослой невесты — 55 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.