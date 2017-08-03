Ученые: к 2050 году в мире станет втрое больше слепых
Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, уже к 2050 году эта цифра может достигнуть 115 миллионов человек.
Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, уже к 2050 году эта цифра может достигнуть 115 миллионов человек.
К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet.
В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста.
Наиболее высокий процент слепых — в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.
В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.
К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.
«Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека», — рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. «Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину», — говорит он.
Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.
Слепота в глобальном масштабе
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