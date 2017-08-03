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14:07 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые: к 2050 году в мире станет втрое больше слепых

Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, уже к 2050 году эта цифра может достигнуть 115 миллионов человек.

Источник: AP 2017

К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet.

В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста.

Наиболее высокий процент слепых — в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.

В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.

Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 миллионов человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.

К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.

«Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека», — рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. «Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину», — говорит он.

Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.

Слепота в глобальном масштабе

  • Южная Азия — 11,7 миллионов человек
  • Восточная Азия — 6,2 млн
  • Юго-Восточная Азия — 3,5 млн
  • Субэкваториальная Африка — более 4% населения
  • Страны Западной Европы — 0,5% населения.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Ульяна Ниязиева
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