Песков пообещал показать фото с рыбалки Путина
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Рыбалка президента РФ Владимира Путина в Южной Сибири, куда он заехал перед рабочей поездкой в Амурскую область, была удачной, рассказал
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Рыбалка президента РФ Владимира Путина в Южной Сибири, куда он заехал перед рабочей поездкой в Амурскую область, была удачной, рассказал
«Удалось (поймать рыбу — ИФ). Я думаю, что мы даже на днях дадим информацию и
Песков заявил, что точно не знает, превзошел ли Путин свой рекорд 2013 года, когда он выловил щуку весом свыше 21 кг. «Не знаю,
Путин периодически делает краткие остановки в труднодоступных уголках Сибири, где отдыхает и рыбачит. Наиболее удачным с точки зрения улова у президента стал 2013 год. Тогда вместе с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Минобороны Сергеем Шойгу он провел в июле выходные в Хакасии и Туве.
Как рассказал потом