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13:54 (мск), источник: Интерфакс

Песков пообещал показать фото с рыбалки Путина

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Рыбалка президента РФ Владимира Путина в Южной Сибири, куда он заехал перед рабочей поездкой в Амурскую область, была удачной, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Удалось (поймать рыбу — ИФ). Я думаю, что мы даже на днях дадим информацию и какие-то картинки на этот счет», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли президенту поймать рыбу.

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Песков заявил, что точно не знает, превзошел ли Путин свой рекорд 2013 года, когда он выловил щуку весом свыше 21 кг. «Не знаю, по-моему, нет, но было даже интереснее, чем раньше. Расскажем об этом», — добавил он.

Путин периодически делает краткие остановки в труднодоступных уголках Сибири, где отдыхает и рыбачит. Наиболее удачным с точки зрения улова у президента стал 2013 год. Тогда вместе с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Минобороны Сергеем Шойгу он провел в июле выходные в Хакасии и Туве.

Как рассказал потом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту удалось выловить щуку весом свыше 21 кг. Журналистам, которые не сразу поверили в эту историю, Путин позже объяснил свой гигантский улов тем, что рыбачил в очень глухом месте.

Комментарии
16
Сергей Саморуков
Старший лейтенант Щука за удачно проведённую операцию с маскировкой получил внеочередное воинское звание капитан . Возможна смена фамилии на Осётр ... а иначе генералом не стать . Рыбачить в заповедных зонах легко , а вот пусть что-нибудь поймает там , где сетями и электроудочками народ долбит . Мы помним , как занесённых в Красную книгу горных козлов, высокопоставленные людишки с вертолёта лупили .
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Сергей Милюта
Ну да, сам то ты в не состоянии что-нибудь поймать.
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Ольга Лысенко
Сибиряки ловят хариуса , тайменя , ленка . О щуке вообще никогда не заходит и речи. А ради спортивного интереса и бегемота с удовольствием выудишь.
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