Песков пообещал показать фото с рыбалки Путина

Источник: РИА "Новости"

«Удалось (поймать рыбу — ИФ). Я думаю, что мы даже на днях дадим информацию и какие-то картинки на этот счет», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли президенту поймать рыбу.

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Песков заявил, что точно не знает, превзошел ли Путин свой рекорд 2013 года, когда он выловил щуку весом свыше 21 кг. «Не знаю, по-моему, нет, но было даже интереснее, чем раньше. Расскажем об этом», — добавил он.

Путин периодически делает краткие остановки в труднодоступных уголках Сибири, где отдыхает и рыбачит. Наиболее удачным с точки зрения улова у президента стал 2013 год. Тогда вместе с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Минобороны Сергеем Шойгу он провел в июле выходные в Хакасии и Туве.