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14:10 (мск), источник: Pro Город Самара

В воскресенье по Новокуйбышевску пройдет Крестный ход

Шествие приурочено к престольным праздникам храмов города.

6 августа в 10.00 на начнется традиционный ежегодный Крестный ход по Новокуйбышевску в связи с престольными праздниками храмов города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Крестный ход начнется одновременно в трех точках города и закончится в Свято-Серафимском храме. Первый маршрут от Свято-Серафимовского храма по улице Горького, 19 через площадь Горького, по улицам Коммунистической, Чернышевского, Миронова, Гагарина, Островского в храм «Умиление». Далее прихожане пройдут по улице Островского, проспекту Победы, улице Бочарикова в Свято-Серафимовский храм.

Второй маршрут начнется от Свято-Никольского храма (улица Карбышева, 5) по проспекту Победы до кольца, по улицам Дзержинского, Молодежной, Островского в храм «Умиление». От храма «Умиление» движение по второй части маршрута № 1 до Свято-Серафимовского храма.

Участники третьего маршрута пройдут от Свято-Троицкого храма (поселок Ляпиги) по улицам Ульяновской, Садовой, Суворова, Егорова, Бочарикова в Свято-Серафимовский храм.

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