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14:08 (мск), источник: ТАСС

Африканская чума свиней выявлена в еще двух районах Омской области

Ранее АЧС была зафиксирована в шести районах из 32.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 3 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Африканская чума свиней (АЧС) выявлена в еще двух районах Омской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Ранее АЧС была зафиксирована в 6 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

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«Московская ветлаборатория при исследовании патологического материала и проб крови подтвердила результат на АЧС в селе Юрьево Кормиловского района и деревне Кабурлы Нижнеомского района», — уточнили в ведомстве.

На территории этих поселений введен карантин, все поголовье свиней в пятикилометровой зоне будет изъято у населения и уничтожено. Их владельцам будет выплачена компенсация из резервного фонда Омской области в размере 133 рублей за кг живого веса и 186 рублей за кг убойного веса и предложено купить молодняк крупного рогатого скота и домашних птиц по льготной цене. По состоянию на 3 августа в регионе уже уничтожено около 8 тыс. свиней.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Омского, Саргатского, Таврического, Любинского и Оконешниковского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса — «Омский бекон» (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), «Титан-Агро» (11 тыс. тонн) и «Оша» (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.

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