В Индии пытаются разгадать загадку «призрака-парикмахера»
Более 50 женщин в штатах Харьяна и Раджастхан на севере Индии сообщили в полицию, что
Более 50 женщин в штатах Харьяна и Раджастхан на севере Индии сообщили в полицию, что
«Была сильная вспышка света, и я потеряла сознание. Через час я поняла, что мои волосы
«Я не могу ни спать, ни концентрироваться на
Первые сообщения о «призраках-парикмахерах» появились в июле в штате Раджастан, но с тех пор на похожие случаи жаловались в Харьяне и даже в столице страны Дели.
Никто ничего не видел
Сунита Деви живет в тесной общине торговцев и фермеров. Некоторые соседи проводят с ней время по очереди и ухаживают за ней, пока она не оправится от пережитого шока.
«Я была одна на первом этаже своего дома, моя невестка и внук были наверху. Нападение произошло около 21:30», — говорит она.
Невестка и сын ничего не видели и не слышали.
История становится еще более загадочной, когда я спрашиваю, видел ли
Соседка Суниты Мунеш Деви говорит, что узкий переулок, в котором расположены около 20 домов, по вечерам обычно заполнен людьми, особенно между 9 и 10 часами вечера.
«Люди собираются вместе после ужина поболтать и отдохнуть. И пятница была не исключение, однако никто из нас не видел, чтобы в дом Суниты
На этом история не заканчивается.
Кот
Всего в нескольких метрах от этого дома домохозяйка Аша Деви лишилась своих волос при схожих обстоятельствах на следующий день после инцидента с Сунитой.
Свекр Аши Деви — Сурадж Пал — говорит, что после этого инцидента он отправил ее и других женщин в семье к родственникам в штат
«Они так перепугались после нападения, что я отослал их на несколько недель. Вокруг все боятся», — говорит он.
По словам Сураджа Пала, в тот вечер он был дома, а Аша Деви около 22:00 вышла на улицу по хозяйским делам.
Когда ее не было уже полчаса, я вышел из дома искать ее. Мы нашли ее в ванной без сознания. Ее волосы были отрезаны и валялись на полу.
По его словам, Аша пришла в сознание через час и сказала ему, что на нее напала женщина.
«Она рассказала, что все произошло меньше чем за 10 секунд», — говорит он.
О похожих случаях мне рассказали в сельских районах округа Ревари в 70 км от Гургаона. Вот несколько из них:
«Массовая истерия»
Представитель полиции Гургаона Равиндер Кумар говорит, что власти расследуют эти жалобы.
«Это очень странные случаи. Мы не нашли никаких зацепок на месте преступлений, медицинские обследования жертв не выявили ничего из ряда вон выходящего», — сказал он, подчеркнув, что никто не видел предполагаемых нападавших.
По словам Кумара, полиция разных районов объединила усилия в попытке «найти хоть
Только жертвы говорят, что видели или чувствовали присутствие нападавших. Мы докопаемся до истины, но пока мы призываем людей не верить слухам.
А недостатка в слухах нет.
В одной деревне пожилой мужчина рассказал, что в этом замешана организованная преступная группировка. Еще один сказал, что за нападениями стоят тантрики, или так называемые ведуны, так как именно к ним люди обращаются за помощью в таких случаях.
Одна женщина утверждала, что речь идет о «сверхъестественных силах». Другие обвиняли «жертв» в том, что они сами отрезают себе волосы, чтобы привлечь к себе внимание.
«Никакого чуда или сверхъестественных сил здесь нет. Женщины, пожаловавшиеся на эти инциденты, вероятно, страдают от некоего внутреннего психологического конфликта, — говорит он. — Когда они слышат о подобных случаях, они воспроизводят их — иногда даже не осознавая этого».
Рина Деви, однако, с ним не согласна.
Я растила волосы многие годы, и мне они очень нравились. Теперь, когда их нет, вы даже не можете представить, как мне плохо. Возмутительно говорить, что женщины сами отрезают свои волосы.
Другие случаи массовой истерии в Индии
Викас Пандей
Би-би-си