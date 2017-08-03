Взрывные работы провели для тушения крупного пожара в Иркутской области

Источник: Пресс-служба Федеральной Авиалесохраны

Федеральная Авиалесоохрана применила взрывной метод для тушения труднодоступного крупного пожара в Нижнеилимском районе Иркутской области. Прокладка минерализованных полос с применением взрывного метода ускорила работу по тушению пожара почти в шесть раз по сравнению с ручным способом тушения, что значительно сократило экологический ущерб от пожара. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Наземную технику для тушения крупного лесного пожара в Нижнеилимском районе Иркутской области технически доставить было невозможно, а прокладка минерализованных полос (минполос) вручную для пуска от них контролируемого отжига в целях остановки стихийно распространяющегося огня, силами парашютистов-десантников — затратна по времени. Огонь распространялся по мощной лесной подстилке, толщина которой в несколько раз больше ширины штыка лопаты. Естественных преград в виде рек и ручьев для пуска контролируемого отжига не было.

«Федеральный штаб по тушению лесных пожаров принял решение о применении для остановки огня взрывной метод. Взрывники Федеральной Авиалесоохраны использовали специальные шланговые заряды, которые протянули в линию в строгом соответствии с планом, определенным руководителем работ», — отметили в пресс-службе.