Взрывные работы провели для тушения крупного пожара в Иркутской области
Такой метод позволил ускорить ликвидацию возгорания почти в шесть раз.
Такой метод позволил ускорить ликвидацию возгорания почти в шесть раз.
Федеральная Авиалесоохрана применила взрывной метод для тушения труднодоступного крупного пожара в Нижнеилимском районе Иркутской области. Прокладка минерализованных полос с применением взрывного метода ускорила работу по тушению пожара почти в шесть раз по сравнению с ручным способом тушения, что значительно сократило экологический ущерб от пожара. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Наземную технику для тушения крупного лесного пожара в Нижнеилимском районе Иркутской области технически доставить было невозможно, а прокладка минерализованных полос (минполос) вручную для пуска от них контролируемого отжига в целях остановки стихийно распространяющегося огня, силами
«Федеральный штаб по тушению лесных пожаров принял решение о применении для остановки огня взрывной метод. Взрывники Федеральной Авиалесоохраны использовали специальные шланговые заряды, которые протянули в линию в строгом соответствии с планом, определенным руководителем работ», — отметили в
В настоящее время Федеральная Авиалесоохрана проводит работы по тушению пожара взрывным способом в Республике Бурятия. В середине июля аналогичным способом был ликвидирован сложный крупный пожар в Забайкальском крае.