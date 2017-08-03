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15:46 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В течение недели на нескольких улицах Ростова будут отключать свет

В период с 4 по 11 августа на некоторых улицах Ростова-на-Дону будут отключать свет. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так в пятницу с 9 до 17 часов света не будет по следующим адресам: Днепровский, 115 «а», Днепровский, 115 «б», Днепровский, 115/1.

В субботу с 12 до 17 часов отключения затронут дома на проспекте Коммунистическом: № 53, 49, 49/1, 49/3, 53, 51, 47, 49.

В воскресенье с 9 до 17 часов без света будут жители домов на проспекте Стачки: № 188/1, 188/3.

9 августа прекратят подачу электроэнергии (с 9 до 17 часов) по следующим адресам: Андрея Сладкова, 87, 87/1, 89, Зорге, 22/91, Стачки, 188/3, 190/2.

10 и 11 августа с 9 до 17 часов и с 9 до 16 часов соответственно электричества не будет в домах: Коммунистический, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 6/1, 8/1, 10, 10 «а», Стачки 191, 193/3, Тружеников 14−20, 18 «а».

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