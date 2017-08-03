В течение недели на нескольких улицах Ростова будут отключать свет

Так в пятницу с 9 до 17 часов света не будет по следующим адресам: Днепровский, 115 «а», Днепровский, 115 «б», Днепровский, 115/1.

В субботу с 12 до 17 часов отключения затронут дома на проспекте Коммунистическом: № 53, 49, 49/1, 49/3, 53, 51, 47, 49.

В воскресенье с 9 до 17 часов без света будут жители домов на проспекте Стачки: № 188/1, 188/3.

9 августа прекратят подачу электроэнергии (с 9 до 17 часов) по следующим адресам: Андрея Сладкова, 87, 87/1, 89, Зорге, 22/91, Стачки, 188/3, 190/2.