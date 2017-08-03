Из Ростова откроют еще один рейс в Санкт-Петербург

Полеты в северную столицу будет выполнять авиакомпания «Ямал» на воздушном судне Airbus A320. Продажи билетов уже открыты. «Ямал» планирует выполнять рейсы между городами ежедневно. Вылет из Ростова-на-Дону — в 12:40, прибытие в Санкт-Петербург — в 15:05. Вылет из Пулково — в 09:00, прибытие в Ростов — в 11:30.

Напомним, сейчас полеты в Санкт-Петербург выполняет авиакомпания «Россия»: в расписании есть дневной и вечерний рейсы. С 18 сентября на линию вернется также авиакомпания «Победа». Таким образом, в зимний период частота авиасообщения между Ростовом-на-Дону и Санкт-Петербургом будет увеличена до четырех рейсов в день.