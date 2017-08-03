«Такого масштаба ещё не было»: в Калининграде открылась трёхмерная панорама, посвящённая штурму Кёнигсберга

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Посетители увидят момент, «выхваченный» из прошлого, в один из четырёх решающих апрельских дней 1945 года.

Экспозиция создана командой «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Руководитель проекта и автор трёхмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко провёл экскурсию по открывшимся залам. Заходя в зал, попадаешь на одну из улиц Кёнигсберга: разбитая брусчатка, разрушенные дома и интерьеры старого кафе. Скульптуры трёхмерной панорамы — и собирательные образы, и конкретные герои тех событий.

«Выставка начинается с подвальной части помещения одного из ресторанов в Кёнигсберге. Мы видим, что подвал был затоплен. Наши художники сымитировали воду. Вокруг автоматы, пулемётные ленты. Здесь основной нашей задачей было соединить две части композиции (старую и новую), чтобы можно было вести экскурсии, показывать общий ход штурма наступления», — рассказывает Поштаренко.

На стене воссоздана цитата, которая была написана на городских стенах в Кёнигсберге: «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кёнигсберг не будет сдан никогда».

По словам Поштаренко, подготовка началась ещё в Санкт-Петербурге, там подбирали реквизит и сделали сами скульптуры. В общей сложности монтаж занял в Петербурге полтора месяца, ещё месяц — в Калининграде.

На открытие выставки пригласили ветеранов. С приветственной речью выступил участник штурма Кёнигсберга Иван Дмитриевич Тихонов. Он поделился воспоминаниями и признался, что экспозиция вернула его в то время. На мероприятии присутствовал врио губернатора Антон Алиханов.

«Такого масштабного проекта в Калининграде не было. Очень высока достоверность и атмосферность. Здесь рассказывают конкретные истории конкретных бойцов. Для нас очень важно не просто вспоминать это не только на 9 апреля и 9 мая, а помнить об этом всё время. Соседние страны пытаются об этом подвиге забыть и вычеркнуть его из своей памяти. В этой недружественной к нашей общей истории ситуации мы должны воспитывать молодёжь в любви к родному краю и отечеству», — подчеркнул Алиханов.