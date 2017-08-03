«Такого масштаба ещё не было»: в Калининграде открылась трёхмерная панорама, посвящённая штурму Кёнигсберга
В Калининградском
В Калининградском
Посетители увидят момент, «выхваченный» из прошлого, в один из четырёх решающих апрельских дней 1945 года.
Экспозиция создана командой «Невский баталист» из
«Выставка начинается с подвальной части помещения одного из ресторанов в Кёнигсберге. Мы видим, что подвал был затоплен. Наши художники сымитировали воду. Вокруг автоматы, пулемётные ленты. Здесь основной нашей задачей было соединить две части композиции (старую и новую), чтобы можно было вести экскурсии, показывать общий ход штурма наступления», — рассказывает Поштаренко.
На стене воссоздана цитата, которая была написана на городских стенах в Кёнигсберге: «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кёнигсберг не будет сдан никогда».
По словам Поштаренко, подготовка началась ещё в
На открытие выставки пригласили ветеранов. С приветственной речью выступил участник штурма Кёнигсберга Иван Дмитриевич Тихонов. Он поделился воспоминаниями и признался, что экспозиция вернула его в то время. На мероприятии присутствовал врио губернатора Антон Алиханов.
«Такого масштабного проекта в Калининграде не было. Очень высока достоверность и атмосферность. Здесь рассказывают конкретные истории конкретных бойцов. Для нас очень важно не просто вспоминать это не только на 9 апреля и 9 мая, а помнить об этом всё время. Соседние страны пытаются об этом подвиге забыть и вычеркнуть его из своей памяти. В этой недружественной к нашей общей истории ситуации мы должны воспитывать молодёжь в любви к родному краю и отечеству», — подчеркнул Алиханов.
До конца летних каникул для школьников вход на экспозицию будет бесплатным.