В Петропавловке установили бюст Герою Советского Союза Василию Маргелову

Бюст Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову установили в селе Петропавловка Петропавловского района в среду, 2 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал председатель Союза десантников России по Петропавловскому району Александр Медведев в четверг, 3 августа.

Памятник установили по инициативе Союза десантников России района. Скульптор из Калача Александр Козинин в течение года изготавливал бюст. Высота памятника — 2,5 м, он сделан из бронзы и гранитной крошки.

— Я десять лет служил под руководством Василия Маргелова. Он вручал мне награды, лично с ним общался. Подсказывал скульптору некоторые детали при создании памятника. Предложил сделать морщинки, чуб и звезду. Теперь у местных десантников появилось место, куда они будут приходить в День воздушно-десантных войск и возлагать цветы. Всего в России и бывших республиках Советского Союза установлено более 40 памятников Маргелову, — рассказал Александр Медведев.

Присутствующие почтили память погибших воинов-десантников минутой молчания. Юнармейцы выпустили в небо красные, синие и белые воздушные шары.

Справка РИА «Воронеж»