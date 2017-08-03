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15:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Петропавловке установили бюст Герою Советского Союза Василию Маргелову

Бюст установили по инициативе союза десантников района.

Бюст Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову установили в селе Петропавловка Петропавловского района в среду, 2 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал председатель Союза десантников России по Петропавловскому району Александр Медведев в четверг, 3 августа.

Памятник установили по инициативе Союза десантников России района. Скульптор из Калача Александр Козинин в течение года изготавливал бюст. Высота памятника — 2,5 м, он сделан из бронзы и гранитной крошки.

— Я десять лет служил под руководством Василия Маргелова. Он вручал мне награды, лично с ним общался. Подсказывал скульптору некоторые детали при создании памятника. Предложил сделать морщинки, чуб и звезду. Теперь у местных десантников появилось место, куда они будут приходить в День воздушно-десантных войск и возлагать цветы. Всего в России и бывших республиках Советского Союза установлено более 40 памятников Маргелову, — рассказал Александр Медведев.

Присутствующие почтили память погибших воинов-десантников минутой молчания. Юнармейцы выпустили в небо красные, синие и белые воздушные шары.

Справка РИА «Воронеж»

Василий Маргелов — советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954—1959 и 1961−1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков. Последний из них в 65 лет. Жил и работал в Москве. Умер 4 марта 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

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