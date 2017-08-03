В Петропавловке установили бюст Герою Советского Союза Василию Маргелову
Бюст установили по инициативе союза десантников района.
Бюст установили по инициативе союза десантников района.
Бюст Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову установили в селе Петропавловка Петропавловского района в среду, 2 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал председатель Союза десантников России по Петропавловскому району Александр Медведев в четверг, 3 августа.
Памятник установили по инициативе Союза десантников России района. Скульптор из Калача Александр Козинин в течение года изготавливал бюст. Высота памятника — 2,5 м, он сделан из бронзы и гранитной крошки.
— Я десять лет служил под руководством Василия Маргелова. Он вручал мне награды, лично с ним общался. Подсказывал скульптору некоторые детали при создании памятника. Предложил сделать морщинки, чуб и звезду. Теперь у местных десантников появилось место, куда они будут приходить в День
Присутствующие почтили память погибших
Справка РИА «Воронеж»
Василий Маргелов — советский военачальник, командующий