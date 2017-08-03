Boeing Dreamliner нарисовал в небе Boeing Dreamliner

Американский авиастроительный концерн Boeing отправил пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner в полет по необычному маршруту, пишет Meduza. Если соединить все точки этого маршрута, то получится изображение силуэта Dreamliner. На момент написания заметки лайнер завершил «рисовать» правый горизонтальный стабилизатор хвостового оперения. Продолжительность полета к этому времени составила 12 часов 32 минуты.

Гигантский силуэт пассажирского лайнера охватывает множество штатов США и простирается с юга на север. Начинается необычный маршрут в Сиэтле, где расположен завод и испытательный аэродром концерна Boeing. Вероятно, такой полет Boeing 787 Dreamliner приурочен к десятилетию с момента выпуска первого такого самолета. Следить за полетом Boeing 787 можно было, например, на Radarbox24.

Лайнер Boeing 787 был разработан в первой половине 2000-х годов и совершил свой первый полет 15 декабря 2009 года, а в октябре 2011-го — выполнил свой первый рейс в составе японской авиакомпании All Nippon Airways. В общей сложности за последние десять лет Boeing собрал 595 лайнеров Boeing 787. С начала 2017 года концерн получил заказы на поставку 76 Dreamliner.

Boeing 787 в зависимости от версии имеет в длину от 56,7 до 68,3 метра. Размах крыла самолета составляет 60,1 метра. Лайнер максимальной взлетной массой от 227,9 до 254 тонн способен развивать скорость до 943 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 14 тысяч километров. Лайнер рассчитан на перевозку от 242 до 440 пассажиров.

Василий Сычёв