Уникальную находку сделали археологи в самом центре Омска
Древний могильник специалисты обнаружили, осуществляя строительный надзор при реставрации исторического здания страхового общества «Саламандра».
Древний могильник специалисты обнаружили, осуществляя строительный надзор при реставрации исторического здания страхового общества «Саламандра».
Бронзовые наконечники стрел и другое оружие, позеленевшее от времени, конская упряжь, осколки керамических сосудов, и различные украшения. В ходе раскопок в центре города археологи обнаружили 5 древних погребений. Одно из них, по словам специалистов, представляет особенный интерес.
То, что этот воин похоронен во всеоружии, и будто бы готовым к схватке говорит, о том, что в древние времена люди часто воевали. Поэтому даже после смерти ожидали встречи с врагами. Найденные сейчас захоронения — уже не первые находки в районе улицы Музейной. Артефакты здесь также находили два года назад и даже до революции. Как раз когда строили здание страхового общества «Саламандра». Сейчас здесь планируют открыть первый в Сибири Эрмитаж. Где и планируется показывать публике находки омских археологов.
Под Музейной улицей лежит еще множество уникальных древностей — уверены археологи. Под плиткой и асфальтом артефакты отлично сохраняются. сейчас до них не добраться — никто не позволит ученым раскопать и перекрыть весь центр Омска. Но раз они пролежали здесь три тысячи лет, смогут подождать еще не много. Главное, чтобы при последующих работах на территории древнего могильника осуществлялся археологический надзор.