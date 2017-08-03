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14:34 (мск), источник: Вести - Омск

Уникальную находку сделали археологи в самом центре Омска

Древний могильник специалисты обнаружили, осуществляя строительный надзор при реставрации исторического здания страхового общества «Саламандра».

Бронзовые наконечники стрел и другое оружие, позеленевшее от времени, конская упряжь, осколки керамических сосудов, и различные украшения. В ходе раскопок в центре города археологи обнаружили 5 древних погребений. Одно из них, по словам специалистов, представляет особенный интерес.

То, что этот воин похоронен во всеоружии, и будто бы готовым к схватке говорит, о том, что в древние времена люди часто воевали. Поэтому даже после смерти ожидали встречи с врагами. Найденные сейчас захоронения — уже не первые находки в районе улицы Музейной. Артефакты здесь также находили два года назад и даже до революции. Как раз когда строили здание страхового общества «Саламандра». Сейчас здесь планируют открыть первый в Сибири Эрмитаж. Где и планируется показывать публике находки омских археологов.

Под Музейной улицей лежит еще множество уникальных древностей — уверены археологи. Под плиткой и асфальтом артефакты отлично сохраняются. сейчас до них не добраться — никто не позволит ученым раскопать и перекрыть весь центр Омска. Но раз они пролежали здесь три тысячи лет, смогут подождать еще не много. Главное, чтобы при последующих работах на территории древнего могильника осуществлялся археологический надзор.

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