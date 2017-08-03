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14:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за ремонта ограничили движение по Большой Гражданской

Рабочие начали укладывать новый асфальт.

В Уфе коммунальные рабочие начали укладывать асфальт на улице Большой Гражданской.

Из-за работ ремонтники временно ограничили проезд на участке Большой Гражданской от бульвара Ибрагимова до улицы 50-летия Октября.

— Работы будут вестись в 3−4 этапа с поэтапным перекрытием отдельных участков. Движение будет ограничено не только на время работ, но и на следующие несколько часов, это позволит избежать появления колеи, — объяснили в городской администрации.

Напомним, что работы проходят в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

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