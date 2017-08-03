В Уфе из-за ремонта ограничили движение по Большой Гражданской
Рабочие начали укладывать новый асфальт.
Рабочие начали укладывать новый асфальт.
В Уфе коммунальные рабочие начали укладывать асфальт на улице Большой Гражданской.
— Работы будут вестись в 3−4 этапа с поэтапным перекрытием отдельных участков. Движение будет ограничено не только на время работ, но и на следующие несколько часов, это позволит избежать появления колеи, — объяснили в городской администрации.
Напомним, что работы проходят в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».