В Турции донские моряки начали забастовку из-за невыплаты зарплат
В турецком порту моряки таганрогского судна Whitebox Volga начали акцию протеста
В турецком порту моряки таганрогского судна Whitebox Volga начали акцию протеста
Моряки начали забастовку 1 августа
«Сейчас судно находится в турецком порту Тузла. На борту находится 11 членов экипажа. С помощью акции протеста моряки требуют заключить коллективный договор, который мог бы защитить их трудовые и социальные права», — уточняется в сообщении.
Решение моряков провести акцию протеста вызвало негативную реакцию со стороны капитана. Он попытался снять семерых моряков с довольствия, а позже пригрозил перевести их в пассажиры и не вести табели о рабочем времени, передает «Коммерсантъ».