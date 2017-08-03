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16:00 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Турции донские моряки начали забастовку из-за невыплаты зарплат

В турецком порту моряки таганрогского судна Whitebox Volga начали акцию протеста из-за невыплаты зарплат.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Моряки начали забастовку 1 августа из-за невыплаты им зарплаты за март — июль 2017 года и ноябрь 2016 года. Долг судовладельца IMFLOT LOGISTICS перед моряками составляет около 70 тыс. долларов. Об этом сообщает российский профессиональный союз моряков.

«Сейчас судно находится в турецком порту Тузла. На борту находится 11 членов экипажа. С помощью акции протеста моряки требуют заключить коллективный договор, который мог бы защитить их трудовые и социальные права», — уточняется в сообщении.

Решение моряков провести акцию протеста вызвало негативную реакцию со стороны капитана. Он попытался снять семерых моряков с довольствия, а позже пригрозил перевести их в пассажиры и не вести табели о рабочем времени, передает «Коммерсантъ».

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