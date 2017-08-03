Синоптики рассказали, сколько еще продержится жара в Крыму

«Третьего-пятого августа в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность, 4—9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов», — сообщили в гидрометеоцентре.
В ближайшие выходные и начале следующей недели температура воздуха днем в степных районах Крыма и предгорье достигнет 39 градусов тепла, на побережье 35−36 градусов выше нуля, сказали синоптики.
Температура морской воды в четверг: в районе Феодосии +24º, Алушты +21°, Ялты +24°, у берегов Карадага +22°, в Cевастополе +24…+25°, в Евпатории +25°, в Черноморском +26°, в Керченском проливе +26°, в Азовском море +26°, сообщили метеорологи.
Спасатели рекомендуют избегать открытого солнца, а при солнечном (тепловом) ударе дать пострадавшему обильное питье, перенести в тень и вызвать врача.