Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Путин призвал «Газпром» не возводить дворцы для сотрудников
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Эксперт заявил, что Трамп переступил черту и объявил РФ врагом
В Киеве о желающих паспорт РФ: Пусть катятся
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:27 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, сколько еще продержится жара в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Аномально жаркая погода установится в Крыму в ближайшие дни, температура воздуха составит от 35 до 39 градусов, сообщили РИА Новости в гидрометеоцентре республики.

Источник: РИА "Новости"

«Третьего-пятого августа в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность, 4—9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов», — сообщили в гидрометеоцентре.

Инфографика
Как легче перенести жаруЧто делать, чтобы избежать солнечных ударов и перегревов.

В ближайшие выходные и начале следующей недели температура воздуха днем в степных районах Крыма и предгорье достигнет 39 градусов тепла, на побережье 35−36 градусов выше нуля, сказали синоптики.

Температура морской воды в четверг: в районе Феодосии +24º, Алушты +21°, Ялты +24°, у берегов Карадага +22°, в Cевастополе +24…+25°, в Евпатории +25°, в Черноморском +26°, в Керченском проливе +26°, в Азовском море +26°, сообщили метеорологи.

Спасатели рекомендуют избегать открытого солнца, а при солнечном (тепловом) ударе дать пострадавшему обильное питье, перенести в тень и вызвать врача.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кремль: ситуация с Рогозиным хуже новых санкций США
Польша - Германии: мы спасли вас от русских. Платите
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Володин рассказал, что является источником счастья для депутата
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Переселенцам из хрущевок предоставят на выбор по три квартиры
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь