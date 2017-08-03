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14:50 (мск), источник: ТАСС

Теплая погода ожидается в предстоящие выходные в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой — до 26 градусов, сообщили в четверг в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

«Погода будет теплой, комфортной. Ожидается до 23−26 градусов тепла. Будет преимущественно солнечно, небольшой и лишь местами дождь возможен в субботу», — отметили в метеослужбе.

Там добавили, что в ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве — 14−16, по области — до 11 градусов. Днем с приближением очередного фронтального раздела местами пройдет небольшой дождь, в столице будет 24−26, по области- 23−28 градусов тепла.

Средняя суточная температура воздуха в выходные, по данным метеослужбы, ожидается выше нормы на два-три градуса.

Начало следующей недели также будет теплым — с температурой 20−25 градусов, ночью станет холоднее — 9−15 градусов. Пройдет небольшой дождь. По предварительным расчетам, вся следующая неделя также будет комфортной.

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