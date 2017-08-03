Теплая погода ожидается в предстоящие выходные в Москве
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой — до 26 градусов, сообщили в четверг в
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой — до 26 градусов, сообщили в четверг в
«Погода будет теплой, комфортной. Ожидается до 23−26 градусов тепла. Будет преимущественно солнечно, небольшой и лишь местами дождь возможен в субботу», — отметили в метеослужбе.
Там добавили, что в ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве — 14−16, по области — до 11 градусов. Днем с приближением очередного фронтального раздела местами пройдет небольшой дождь, в столице будет 24−26, по области- 23−28 градусов тепла.
Средняя суточная температура воздуха в выходные, по данным метеослужбы, ожидается выше нормы на
Начало следующей недели также будет теплым — с температурой 20−25 градусов, ночью станет холоднее — 9−15 градусов. Пройдет небольшой дождь. По предварительным расчетам, вся следующая неделя также будет комфортной.