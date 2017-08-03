Теплая погода ожидается в предстоящие выходные в Москве

«Погода будет теплой, комфортной. Ожидается до 23−26 градусов тепла. Будет преимущественно солнечно, небольшой и лишь местами дождь возможен в субботу», — отметили в метеослужбе.

Там добавили, что в ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве — 14−16, по области — до 11 градусов. Днем с приближением очередного фронтального раздела местами пройдет небольшой дождь, в столице будет 24−26, по области- 23−28 градусов тепла.

Средняя суточная температура воздуха в выходные, по данным метеослужбы, ожидается выше нормы на два-три градуса.