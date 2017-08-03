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14:56 (мск), источник: Газета.Ру

Мэрилин Мэнсон нецензурно отозвался о Москве на концерте в Киеве

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон нецензурно отозвался о Москве на концерте в Киеве, сообщает ТСН.

Источник: РИА "Новости"

«Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву кричать, как вашу *****», — сказал Мэнсон зрителям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Концерт проходил в поддержку альбома Heaven Upside Down. Мэнсон исполнил как новые композиции, так и известные хиты, в том числе The Beautiful People, Disposable, The Dope Show, Great Big White World.

Не все зрители смогли застать начало шоу. Перед концертом образовалась очередь, у многих пришедших не пробивались билеты.

Комментарии
1
Ульяна Ниязиева
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