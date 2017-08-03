Мэрилин Мэнсон нецензурно отозвался о Москве на концерте в Киеве
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон нецензурно отозвался о Москве на концерте в Киеве, сообщает ТСН.
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон нецензурно отозвался о Москве на концерте в Киеве, сообщает ТСН.
«Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву кричать, как вашу *****», — сказал Мэнсон зрителям.
Концерт проходил в поддержку альбома Heaven Upside Down. Мэнсон исполнил как новые композиции, так и известные хиты, в том числе The Beautiful People, Disposable, The Dope Show, Great Big White World.
Не все зрители смогли застать начало шоу. Перед концертом образовалась очередь, у многих пришедших не пробивались билеты.
Зaработок 12 000 рублей в день!
Вас интересует зaработок в интeрнете за компьютeром или нoутбуком?
Подрoбности узнaете перeйдя по cсылке http://profiremnovokosino.ru/
====================