Из-за сильного ливня в новостройке в Челябинске потекла крыша

Жилец одной из пострадавших квартир снял льющуюся с потолка воду на видео. Причина коммунального ЧП — не выдержали межпанельные швы.

«Товарищи! Топит! Улица Петра Сумина 12, 10 этаж в спальне с потолка льётся вода. Пока мы с женой колотим ковчег, кто-нибудь подскажет что делать?», — написал Иван Копиймульц.

С такой же проблемой столкнулись жители новостройки по улице Столыпина, 13. Вода бежит по стенам и капает с потолков. Затоплены балконы. Вода бежала даже из розеток. Вспухли обои. Сегодня пострадавшие от разгула стихии жители пошли в управляющую компанию «Горизонты», где оставили заявление с указанием всех протечек.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=12154865&id=456239082&hash=21dfc1b78cf6877e&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Утром ходил в УК, к застройщику не отправили. Написал заявление. Через 1,5 часа пришли из комиссии, все зафиксировали, сегодня будет готов акт. Потом посмотрим, что будет, по крайней мере есть с чем идти в суд», -рассказывает Иван Копиймульц.

«Мы тоже утром ходили в УК, заявление написали. Сказали, что из УК сами передадут застройщику. казали, что рассмотрят заявление в течении 10 рабочих дней (это как? А если сегодня снова дождь?», — беспокоится Ирина Зорина.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 2 августа, на Челябинск снова обрушился мощный ливень. Ливневая канализация снова не справилась с потоками воды. В считанные минуты «поплыла» улица Доватора. Вода достигает капотов автомобилей. Такая же ситуация была в районе железнодорожного вокзала и на многих улицах во всех районах Челябинска. Затопило подземный переход на площади Революции. По словам очевидцев, которые снимают последствия разгула стихии, затопленными оказались и некоторые офисы на первых этажах зданий.

По данным челябинского гидрометцентра, ночью 3 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Дождливая погода врегионе сохранится до выходных.