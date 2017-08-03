Галицкий попросил не переименовывать в его честь улицу в Краснодаре

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, в июле на сайте change.org появилась петиция, автор которой предлагает переименовать улицу Восточно-Кругликовскую в Краснодаре в честь бизнесмена, создателя сети магазинов «Магнит», президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. По мнению автора, Галицкий «сделал, делает и продолжает делать очень много полезного для нашего города и края». Автор обосновал выбор улицы тем, что на ней находится стадион «Краснодар», также улица не названа в чью-либо честь.

«Вот мнение самого Сергея Галицкого: он, конечно, благодарен горожанам за такую оценку. Но говорит, что для него эта тема крайне дискомфортна, ему такие переименования не нужны и просит горожан эту тему не поднимать», — написал на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.