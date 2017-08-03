Галицкий попросил не переименовывать в его честь улицу в Краснодаре
Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий сообщил, как относится к инициативе переименования одной из улиц города в его честь.
Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий сообщил, как относится к инициативе переименования одной из улиц города в его честь.
Как сообщали Юга.ру, в июле на сайте change.org появилась петиция, автор которой предлагает переименовать улицу
«Вот мнение самого Сергея Галицкого: он, конечно, благодарен горожанам за такую оценку. Но говорит, что для него эта тема крайне дискомфортна, ему такие переименования не нужны и просит горожан эту тему не поднимать», — написал на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.
Об этом этом Галицкий сообщил Евгению Первышову, который позвонил бизнесмену после брифинга с журналистами 3 августа. Один из вопросов журналистов касался петиции за переименование краснодарской улицы в улицу имени Галицкого.