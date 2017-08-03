Трамваи по Татищева в Екатеринбурге запустят осенью
А не ко Дню города.
А не ко Дню города.
В Екатеринбурге трамваи по новой ветке на улице Татищева запустят не ко Дню города, как говорилось ранее, а осенью. Предположительно, это произойдет во второй половине сентября. Такое заявление сделал 3 августа во время объезда
Ранее «Уралинформбюро» сообщало, что по новой ветке поедут два маршрута — № 2 (Фрезеровщиков — ВИЗ) и № 18 (Шарташская — Волгоградская).
Что касается автомобильного движения по Татищева, то его откроют ко Дню города, правда, только по одной половине. Но движение будет организовано в оба направления. Это позволит разгрузить улицу Крауля и
Вторая половина будет недоступна для автомобилистов в связи с прокладкой сетей для отеля Hyatt. Полностью улицу Татищева откроют к 1 октября.