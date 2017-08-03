Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
К Малахову опубликовали открытое обращение с предложением работы
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
15:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Трамваи по Татищева в Екатеринбурге запустят осенью

А не ко Дню города.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге трамваи по новой ветке на улице Татищева запустят не ко Дню города, как говорилось ранее, а осенью. Предположительно, это произойдет во второй половине сентября. Такое заявление сделал 3 августа во время объезда улично-дорожной сети вокруг Центрального стадиона сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб.

Ранее «Уралинформбюро» сообщало, что по новой ветке поедут два маршрута — № 2 (Фрезеровщиков — ВИЗ) и № 18 (Шарташская — Волгоградская).

Что касается автомобильного движения по Татищева, то его откроют ко Дню города, правда, только по одной половине. Но движение будет организовано в оба направления. Это позволит разгрузить улицу Крауля и ВИЗ-бульвар.

Вторая половина будет недоступна для автомобилистов в связи с прокладкой сетей для отеля Hyatt. Полностью улицу Татищева откроют к 1 октября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Бывший сити-менеджер Миасса стал свидетелем ликвидации "банды GTA"
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Володин рассказал, что является источником счастья для депутата
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь