Трамваи по Татищева в Екатеринбурге запустят осенью

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге трамваи по новой ветке на улице Татищева запустят не ко Дню города, как говорилось ранее, а осенью. Предположительно, это произойдет во второй половине сентября. Такое заявление сделал 3 августа во время объезда улично-дорожной сети вокруг Центрального стадиона сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб.

Ранее «Уралинформбюро» сообщало, что по новой ветке поедут два маршрута — № 2 (Фрезеровщиков — ВИЗ) и № 18 (Шарташская — Волгоградская).

Что касается автомобильного движения по Татищева, то его откроют ко Дню города, правда, только по одной половине. Но движение будет организовано в оба направления. Это позволит разгрузить улицу Крауля и ВИЗ-бульвар.