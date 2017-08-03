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15:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале за школьными поварами устроят слежку

Через видеокамеры.

Источник: УралИнформБюро

Установка видеокамер на пищеблоках свердловских школ и детских садов поможет избежать вспышек острой кишечной инфекции и пищевых отравлений. С соответствующим предложением к руководству образовательных учреждений обратились санитарные врачи.

«Это будет дополнительно дисциплинировать сотрудников, которые отвечают за здоровье и жизнь сотен детей в садиках и школах», — уверен заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

В январе — июле 2017 года уровень заболеваемости только норовирусной инфекцией вырос на треть по сравнению со средними многолетними значениями. В целом в регионе зарегистрировано 22 700 случаев острых кишечных инфекций, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8% выше средних многолетних значений, передает «Уралинформбюро».

Чтобы избежать вспышек ОКИ в начале учебного года, предложено провести внеплановые обследования сотрудников школ и детских садов на рота- и норовирусы в августе — начале сентября.

Только в Екатеринбурге за два сентябрьских дня в 2016 году ОКИ подхватили 68 учеников «Новой школы» и 57 детей из школы № 87.

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