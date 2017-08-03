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15:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

МЧС предупредило об ожидающейся на Дону сильной жаре

Температура воздуха в регионе может достигнуть +42 градусов Цельсия.

Источник: Reuters

МЧС предупредило жителей Ростовской области об ожидающейся 4—6 августа сильной жаре.

«В период 12−17 часов 4 и 6 августа по Ростовской области ожидается опасное явление: сильная жара 40…42°C», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуется в знойную погоду избегать длительного нахождения на открытом солнце, защищать голову от попадания прямых солнечных лучей, использовать головные уборы, чаще пить прохладную воду, отвары трав, охлажденный зеленый чай, минеральную воду, не находиться длительное время в душном помещении и не употреблять алкоголь.

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Источник:©РИА "Новости"
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