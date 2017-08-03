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14:54 (мск), источник: Югополис

В МФЦ Сочи приостановили оформление загранпаспортов

Приостановка в оказании услуги через МФЦ объясняется техническими причинами.

В МФЦ Сочи приостановлено оказание услуги по оформлению загранпаспорта старого образца на пять лет. Оформление приостановлено на неопределенный срок до специального распоряжения ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Приостановка в оказании услуги через МФЦ объясняется техническими причинами.

Как прокомментировали «Макс порталу», в региональном главке полиции, эта мера связана с ограниченным количество бланочной продукции.

Для оформления загранпаспорта сочинцам порекомендовали обращаться в Миграционную службу МВД или подавать заявку через Единый портал госуслуг.

До 1 июня оформить загранпаспорт старого образца (на 5 лет) можно было через МФЦ. Кроме того, в 2017 году Госдума приняла закон, который даёт право россиянам также оформлять и новые биометрические загранпаспорта в многофункциональных центрах.

Однако в МФЦ Сочи услугу по оформлению нового биометрического загранпаспорта не оказывали. А прием заявок на оформление загранпаспорта старого образца на 5 лет — временно приостановлен до специального распоряжения.

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