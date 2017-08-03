В МФЦ Сочи приостановили оформление загранпаспортов

В МФЦ Сочи приостановлено оказание услуги по оформлению загранпаспорта старого образца на пять лет. Оформление приостановлено на неопределенный срок до специального распоряжения ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Приостановка в оказании услуги через МФЦ объясняется техническими причинами.

Как прокомментировали «Макс порталу», в региональном главке полиции, эта мера связана с ограниченным количество бланочной продукции.

Для оформления загранпаспорта сочинцам порекомендовали обращаться в Миграционную службу МВД или подавать заявку через Единый портал госуслуг.

До 1 июня оформить загранпаспорт старого образца (на 5 лет) можно было через МФЦ. Кроме того, в 2017 году Госдума приняла закон, который даёт право россиянам также оформлять и новые биометрические загранпаспорта в многофункциональных центрах.