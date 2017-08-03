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15:31 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске торжественно открыта мемориальная доска в честь Юрия Глебова

Заслуженный строитель РСФСР стал легендой Омска.

Источник: Аргументы и факты

В Омске на фасаде жилого дома по адресу: улица Ленина, 53 открыта мемориальная доска в честь Почетного гражданина города, Заслуженного строителя РСФСР Юрия Яковлевича Глебова (1930 — 2017). Об этом сообщает сайт мэрии. Вся жизнь Юрия Яковлевича связана с Омском. Окончив сельскохозяйственный институт, он много лет проработал в сфере строительства: прошел путь от рядового инженера до управляющего крупнейшим производственным трестом.

С 1982 по 1990 годы фактически возглавлял город, работая на посту председателя Омского горисполкома. Принимал участие в возведении многих социально-значимых объектов: городского Дворца пионеров и школьников, Дома быта, здания автовокзала, парка «Зеленый остров» и других. За многолетний добросовестный труд Юрий Яковлевич был награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Дружбы Народов», «Знак Почета», медалями «Заслуженный строитель РСФСР», «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «Ветеран труда». В последние годы жизни он был членом коллегии при мэре города, председателем топонимической комиссии, многое сделал для возрождения исторических памятников, активно занимался благотворительностью и социальными проектами.

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