В Омске торжественно открыта мемориальная доска в честь Юрия Глебова

В Омске на фасаде жилого дома по адресу: улица Ленина, 53 открыта мемориальная доска в честь Почетного гражданина города, Заслуженного строителя РСФСР Юрия Яковлевича Глебова (1930 — 2017). Об этом сообщает сайт мэрии. Вся жизнь Юрия Яковлевича связана с Омском. Окончив сельскохозяйственный институт, он много лет проработал в сфере строительства: прошел путь от рядового инженера до управляющего крупнейшим производственным трестом.