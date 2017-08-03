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16:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Улицу в центре Воронежа затопило из-за проведения гидравлических испытаний

Воронежцы в центре города 3 августа вынуждены были перепрыгивать огромные лужи.

Например, на проспекте Революции, на пешеходном переходе скопилось большое количество воды.

Источником разлива оказались повреждённые тепловые сети. В компании «Квадра», которой они принадлежат, объяснили — утечка произошла вследствие гидравлических испытаний, они проводятся с начале недели.

Специалисты тестируют теплосети на прочность. Говорят, именно на участке улицы Театральной обнаружили повреждения трубопровода.

Как рассказали в пресс-службе, в ближайшее время сотрудники теплосетевой компании устранят дефект.

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