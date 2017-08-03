Улицу в центре Воронежа затопило из-за проведения гидравлических испытаний
Воронежцы в центре города 3 августа вынуждены были перепрыгивать огромные лужи.
Воронежцы в центре города 3 августа вынуждены были перепрыгивать огромные лужи.
Например, на проспекте Революции, на пешеходном переходе скопилось большое количество воды.
Источником разлива оказались повреждённые тепловые сети. В компании «Квадра», которой они принадлежат, объяснили — утечка произошла вследствие гидравлических испытаний, они проводятся с начале недели.
Специалисты тестируют теплосети на прочность. Говорят, именно на участке улицы Театральной обнаружили повреждения трубопровода.
Как рассказали в